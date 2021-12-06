Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde belirlenecek yeni asgari ücret hakkında Katar ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, belirlenecek yeni asgari ücretin hem işçiyi hem de işvereni memnun etmesi gerektiğini belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız"

"Şu anda sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi gerek işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. Dönünde bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, teklifleri nedir, bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. En uygun olanı en ideal olanı gerek brüt, gerek net masaya yatırarak nihai kararı vereceğiz. Temenni ediyorum ki, sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de kararla memnun olması lazım. Bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz."

"Stokçuluk bizim dinimizde haramdır"

"Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ticari müeyyide çok düşük. Mehmet Bey’e de söyledim, ‘Hazırlıklarınızı yapın’, müeyyideyi onları rahatsız edecek noktaya çıkaralım ki ondan sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz."