Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.

Yurt dışında oy kullanacak seçmenler

3 milyon 300 bin yurtdışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurtdışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurtdışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise Mayıs'ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler.

Bize ilk yöneltilen soru yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, "Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?" Ben de hiç merak etmeyin bu hakkını süratle sağlayacağız dedim. Diğer hükümetler sadece döviz ihtiyacı olduğunda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hatırladılar. Biz ise onlara oy kullanma hakkını verdik.

Seçimlere katılım oranı bir yılda yüzde 36'lara daha sonra yüzde 40'lara ulaştı. 2018 seçiminde bu oran yüzde 50'leri aştı. Son 21 yılda oy kullanmanın yanında daha önce hayal edilemeyen pek çok adım attık. Teknolojinin imkânlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık

Pasaport harçlarını yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurtdışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek.

Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardık.

Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

"Türkiye'nin gücü arttıkça itibarı da artıyor"

Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.

Muhalefet bizim insanımızı tanımıyor. Muhalefet, hükümetin başarılarını gören hiç kimseden hazzetmiyor. Bu zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Anket açıklaması

Şu anda meydanların dili ile konuşursak farklı bir tablo var. Meydanların dili derseniz hamdolsun 14 Mayıs gümbür gümbür zafere gidiyoruz. Bunlara da baktığımız zaman hamdolsun lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz.

MİT operasyonu

MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs MİT'in dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde.

MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmiştir.

Dış politika

Eskiden bir Türkevi vardı biz bunu yeterli görmedik, BM'nin karşısına yeni bir Türk evi yaptık. Esir takasında da olan Ukrayna ve Rusya lideriler ile olan olumlu havamız Tahıl koridorunda da iyi çalıştırdık, çalıştırmaya devam ediyoruz.

Kamuya işçi alımı

TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum

Kamuda yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdamını artıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdamını sağlayacağız.