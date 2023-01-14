Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan asla olmadık, olmayız. Varsın birileri 10 binlerce kilometre de benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Bugün de aşkla çalışarak, 780 bin kilometrekare vatan toprağını ilmek ilmek dokuyoruz. Varsın birileri on binlerce kilometre ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın, biz 81 vilayetimizi dolaşıyoruz.

Milletle bağını muhafaza eden her kardeşimizin önüne kapılar sonuna kadar açılır. Muhtar bile olamaz manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletimizin iradesiyle hamdolsun işte cumhurbaşkanlığı makamına geldik.

Muhtarlarımız aracılığıyla mahallerimizin problemlerini çözdük. Halkın seçtiklerine tepeden bakanların zihniyetine son verdik.

Bütün terör örgütlerinin başını ezebilmemizin en başta gelen sebebi güçlü bir iradenin varlığıdır.

"MUHTAR ÖDENEĞİNİ 8 BİN 506 TL'YE YÜKSELTTİK"

Göreve geldiğimizde sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini son artışla birlikte 8.506 liraya yükselttik.

6'LI MASAYA TEPKİ

Siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin hayrına olabilmesi mümkün değildir. Altılı masanın bir araya gelme amacı seçimde bizimle yarışacak bir aday bulmaktı, aylardır çağrı yapmamıza rağmen bulamadılar. Bir türlü 'adayımız' diyecekleri birini bulamadılar.

Aylardır yaptığımız çağrılara rağmen karşımıza aday çıkaramadılar. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar.

Ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar.