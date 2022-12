Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa eleştirisi! Toplanıp dağılmaktan başka icraatları yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum... Buradan, dadaşlar diyarı Erzurum'un Palandöken gibi asil, ilmi İbrahim Hakkı Gazi hazretleri gibi derin, Nene Hatun gibi yürekli, Habib Baba gibi ferasetli gençlerini selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimize selamlarımı gönderiyorum. Açılışını yaptığımız eder ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Siz, dosta güven düşmana korku salan bu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler, rabbim birliğimizi daim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp de duygulanmamak mümkün mü?

Bir de diyorlar ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Rabbim bana sizler gibi dava ve yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Gençlerle zaman geçirmeyi yeri benim için hep ayrı oldu. İlk günden beri sizlerin yol arkadaşlığını baş üstünde tuttum. Türkiye'yi karış karış dolaşırken gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Geçen hafta Mardin'deydik, orada da böyle gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Birileri gençlere sürekli karamsarlık, biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını yürütmeye çalışanlara inat biz gençlere kulak verdik. Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger Yemek için 10 bin km uzağa giderken biz cağ kebabı yedik.

Gençlerimizin gelecekler ilgili hayallerini dinleme imkanı bulduk. Türkiye'nin alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek bir gençliği var. Türkiye'nin üretken, çalışkan bir gençliği var. Türkiye'nin dünyayı takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye'nin merhum üstadın ifadesiyle, 'Kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan, ben varım diyen' gençliği burada.

YARINLARIMIZIN TEMİNATISINIZ

Sizlere baktıkça, çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum. Karşımda TEKNOFEST gençliği görüyorum. Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Bugün bu salonda sadece yarınların siyasileri, diplomatları yok, adım adım Türkiye Yüzyılını inşa edecek mimarlar da var. Bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Böyle gelmiş böyle gider diyenlerden asla olmadık. Gençler, unutmayın. İman varsa imkan da varsa inancıyla ülkemizin potansiyelini en üst noktaya çıkarmaya çalıştık. Şehrimize ikinci bir üniversite olarak Erzurum Teknik Üniversitesini kazandırdık. Yükseköğrenim yatak kapasitemizi 850 bine ulaştırdık.

BİR KALEMDE SİLDİK

Bay Kemal ne diyor? Senin büyükşehirlerin var. Orada kaç tane yurt yaptınız. Gençler asgari ücret ne oldu? 8 bin 506 oldu. Temmuz ayında toplam 3.3 milyon öğrencimizde 27 milyar liralık maddi külfetten kurtardık. Hatırlayın, biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları var mıydı? Sildik mi? Bir kalemde sildik. İnşallah bundan sonra da sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.

KARADENİZ GAZI 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE EVLERİMİZDE

Gençler, 1 hafta sonra içinde bulunduğumuz yıla veda edeceğiz. 2023 bir sembol. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını 85 milyon hep beraber kutlayacağız. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan TOGG'un Oltu siyahını yollarda görmeye başlayacağız. Ayrıca ülkemiz donanmasının en büyük gemimiz TCG Anadolu hizmete girecek. Milli Muharip uçağımızı hangardan çıkarıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız.

Altılı masa eleştirisi

ABD ile görüntülü konuşmayı teknoloji sanan cahiller olmak üzere, ülkemizi hafife alanlara ülkemizin nereye geldiğini hep beraber göstereceğiz. Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok net. Ülkemiz ya 6'lı masa denilen ucubenin insafına kalacak ya da Cumhur İttifakı ile geleceğe yürüyecektir.

Göreve geldiğimizde Türkiye'nin 1 numaralı sorunu neydi? Terör... Şimdi öyle bir derdimiz kaldı mı? Ne dedik 'onların inlerine gireceğiz...' girdik mi? Birileri Suriye’nin kuzeyine gidip oralarda turistik seyahat yapacaklarmış, onlar terörle böyle mücadele ediyor biz inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu.

GENÇLERİN SORULARI

Babasının 35 yaşındayken öğretmen olmak için yeniden üniversite okumaya başladığını ve KPSS'ye girdiğini ancak 40 yaş sınırı nedeniyle tercih yapamadığını söyleyen diş hekimliği öğrencisi Zeynep Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu durumu anlatan bir mektup yazmasından 1,5 yıl sonra bu yaş sınırının kaldırıldığını anlattı.

Babasının 7 yıldır öğretmenlik yaptığını dile getiren Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen dedesinin bunu görmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yıldızbaş'a Erdoğan, "Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?" diye sordu.

Yıldızbaş'ın, Ayasofya'yı müze olarak gördüğünü söylemesi üzerine Erdoğan, parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi.

Gençlik yıllarından bir anısını anlatan Erdoğan, "Sultanahmet'te miting var. Hatip, Necip Fazıl Kısakürek. Tam da böyle su terazisi var, onun önünden konuşuyor Ayasofya'ya karşı, işaret ediyor, ne ufuk var o insanlarda. 'Ayasofya bir gün açılacak.' diyor. Şu imanı görüyor musun? Ben de spikerim ve spiker olarak üstadı takdim ettik. 'Ayasofya açılacak.' diyen üstadın elhamdülillah o inancı, o imanını yaşamak ve açmak da AK Parti'ye nasip oldu." şeklinde konuştu.

BATI, TAHRİK UNSURLARINI DEVREYE SOKTU

Öğrenci Yıldızbaş'ın, 2022'ye ilişkin değerlendirmesini ve 2023'ten beklentilerini sorduğu Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"2022, gerçekten yatırımlarla yoğun bir yıl oldu. Bunların içerisinde az önce de ifade ettiğim gibi bir taraftan Karadeniz doğal gazı olayı öbür taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş... Bu savaşta ne yazık ki Batı, sadece tahrik unsurlarını devreye soktu, ara bulucu olma gibi bir gayretin içerisinde olmadı. Ara buluculuk noktasında da 2022'de bu rolü Türkiye olarak biz üstlendik ve Karadeniz tahıl koridorunu hamdolsun işlettik. Oradan özellikle tabii hedefimiz, öncelikle fakir ülkeler ama bu arada Avrupa yüzde 44 gibi tahıldan bir çekim yaptı, biz 16 gibi yaptık, yüzde 14 gibi Afrika ülkeleri yaptı. Tabii Sayın Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim, bilabedel, ücretsiz ben tahıl göndermeye varım.' Biz de dedik ki, 'O gönderdiğiniz tahılı değirmenlerimizde una çevirelim. Biz de bilabedel onları una çevirmek suretiyle Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler böylece garip gureba, fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim.'

Tabii şimdi işin daha yoğun bir tarafı, gübre meselesi var. Yine onu da Rusya ile birlikte inşallah adımları atacağız. Hepsinden öte 2023'te bizim için önemli olan Karadeniz'deki doğal gaz olayı. İnşallah bu doğal gaz rezervini çıkarmak suretiyle bu adımı attığımız anda Türkiye de inşallah, çok farklı bir veçheye bulaşmış olacak. Tabii bu arada 2022'de biliyorsunuz, bir de Trakya'da yer altı doğal gaz depolamanın geçenlerde adımlarını attık. Ulaştırmada çok büyük adımlar atıldı. Durmak yok, yola devam."

Bir gencin, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis'te yapılan oylamada CHP'nin "hayır" oyu vermesinin nedenini sorması üzerine Erdoğan, "Bu sual çok çok anlamlı. Bizi izleyen tüm milletime hem Cemre'nin ağızıyla konuşuyorum hem kendi adıma konuşuyorum, o da şudur; Bu, CHP'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir." yanıtını verdi.

HDP'nin, PKK terör örgütünün Parlamento'daki uzantısı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP onunla beraber böylece hareket etmiştir, hiçbir yere kaçamaz. Ama benim CHP'ye oy veren kardeşlerimin artık bunu anlaması lazım, artık bu konuda daha duyarlı davranması lazım. Daha ne olacaktı? Bir teröristle sarmaş dolaş dağlarda, şurada, burada gezip dolaşanlar, daha kendilerini neyle ifade edecekler? Ben inanıyorum ki benim milletim bu terör örgütüne karşıdır, teröristlere karşıdır. Biz bu kadar teröre kurban verdik, dolayısıyla hala mı bunlar bir şeyleri izah etmenin yoluna gidecekler? Benim milletim Allah'ın izniyle terörle mücadelede devletinin yanında yer alacaktır ve bunlara da gereken cevabı inşallah seçimlerde verecektir. İşte İYİ Parti'den 20 kişi, onlar bizimle beraber hareket ettiler ve AK Parti bu noktada Cumhur İttifakı olarak kararlı davrandı, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."



TÜRKİYE SIÇRAMASINI DEVAM ETTİRECEK

"Gelecek yüzyılda dünyayı bekleyen kısa vadeli ya da uzun vadeli olmak üzere iki büyük sorun sizce nedir, Türkiye bu sorunlardan nasıl etkilenir, siz nasıl önlemler alıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, 2023'te ileri teknolojinin tavan yaptığı bir döneme girileceğini, özellikle yazılımın ön plana çıkacağını, yazılım teknolojisinde başarı kaydedenlerin ciddi manada prim yapacağını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali noktada da öyle, dünyaya koyacakları ağırlıkta da öyle. Bütün bunlarla beraber en yoğun alanlardan bir tanesi malum uzay teknolojisi. Uzay teknolojisinde ciddi manada gelişmeler var. Savunma sanayisinde ciddi manada gelişmeler var. Bakın Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bu atakla birlikte bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi. Buna tüm Batı dahil, Amerika dahil, hepsi. Hatta bizdeki bu teknolojiyi alma gayretleri var. Hep beraber bu işi başaracağız ve inşallah Türkiye bu sıçramasını da devam ettirecek."

Erdoğan, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli projeleri destekleyen bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sağlık teknolojileri olarak mı bakacağız yoksa ilaç sanayisi olarak mı bakacağız. Burada ilaç sanayi olarak değerlendirmemizi yaparsak çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü ilaç sanayisinde bu son dönemde bizde de sıkıntı var. Bu konuyla ilgili olarak da Sağlık Bakanımıza, ilgili arkadaşlara 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedik, 900'e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı, şimdi onları da süratle gidermeye başladık."

Bir genç, Erdoğan'a "Yıllardır çok not tutuyorsunuz. Yanınızda, her detayı teker teker not alan insanlar var. Yanınızda her şeyi hatırlatabilecek insanlar olmasına rağmen neden hala özenle, titizlikle not tutuyorsunuz?" diye sordu.

Not tutmanın kazandırdığı bazı faydalar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özellikle diplomaside diyelim ki herhangi devlet başkanıyla görüşürken orada gerekli olan bazı notları onlar anlatırken almış oluyorum. Ama bunun yanında, yanımdaki özel kalemim veya dışişleri bakanım onlar ağırlıklı notları alıyorlar." diye konuştu.

Programdan sonra sanatçı Canan Anderson konser verdi. Anderson'un konserinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sahne aldı.

Topluluğun solisti Fikrimin İnce Gülü şarkısını seslendirdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mikrofonu uzattı. Şarkının nakarat kısmına eşlik eden Erdoğan'ı salondaki gençler coşkulu şekilde alkışladı.