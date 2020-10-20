Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için paylaşımda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için paylaşımda bulundu.
Rahmetle, hürmetle, özlemle... #Aliyaİzzetbegoviç pic.twitter.com/NQvQjVg1a8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.
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