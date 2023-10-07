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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aksa Tufanı" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail-Gazze hattında yükselen tansiyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail'i gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail-Gazze hattında yükselen tansiyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Karadeniz'e bölgede akan kanın durması öncelikli gündemimizdir.Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

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