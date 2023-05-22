Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘’Büyük Rumeli Buluşması’’ programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Buradan tüm Rumeli Balkanları gönül coğrafyamızın dört bir köşesini yürekten selamlıyorum. Kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün burada asırlar boyunca Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün burada Rumeli türkülerinin narin kanat çırpışlarını duyuyorum.

Bizim de Rumeli'nin dört bir yanında yarimiz var. Bizim 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Karşımda Türkiye aşıklarını görüyorum.

"Aliya, 'Bu Evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanet' dedi"

Aliya son dönemindeydi. Yurt dışından geliyordum. Merhumu, uçağı Saraybosna'da indirdim. 'Hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim'. Hastaneye gittim, Aliya'nın son demlerinde ziyaret ettim. Son cümleleri çok manidardı. Dedi ki, "Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Bu evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanet' dedi. Sonra Bakir kardeşimden dinledim. Dedi ki, 'O ana kadar babam konuşmuyordu. Sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı'. Bu bizim için duygu seliydi. Rabbime hamd ettim. Evlad-ı Fatihan olan o topraklara uzaktan bakamayız. Bir emanet olarak bakmasını biliyoruz ve bakacağız.

Önce Çanakkale'de büyük destan yazdık. Dünyanın en güçlü ordularına Çanakkale'yi hep birlikte dar ettik. Geri çekilme süreci ancak Büyük Taarruz'la son bulmuştur. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandırdık. Rumeli'den Kafkaslar'a kadar imparatorluk bakiyesi yerlerden Anadolu'ya göçler artarak devam etti. Bu göçlerde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Anavatanlardan sürülen Çerkes kardeşlerimiz, Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri, Rumeli muhacirleri; hasılı Osmanlı'nın adalet sancağı altında huzurla yaşayan milyonlarca kardeşimiz, soydaşımız son çare olarak Cumhuriyet topraklarına sığındı. Hamdolsun nice badireleri aşarak Türkiye'yi bugünlere getirdik. Coğrafyamızın dört bir yanından hicret ederek burada yeni hayat kuran siz kardeşlerimizin emekleriyle ülkemizi bugünlere ulaştırdık.

"Türkiye'ye gelemeyenler devletsizliğin acısını yaşadılar"

Sizlerin dedeleri, ataları başka bir yere değil; anayurtlarına, baba evlerine geldiler. Asırlık hasretin ardından kavuşan kardeşler gibi biz de birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Türkiye gibi vatanımız, yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerde dünyanın en alçak, iğrenç, vahşi katliamları gerçekleştirildi. O zor günlerde Türkiye'ye gelemeyen kardeşlerimiz devletsizliğin acısını iliklerine kadar yaşadılar. Nüfusunun yüzde 80'i çoğunluğu müslüman olan şehirlerde bugün ya hiç müslüman yaşamıyor ya da bir avuç müslüman bulunuyor. Batı dünyası bunu hiç görmedi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına dur demediler. Rumeli'den yükselen feryatlara sağır kesildiler. En son Bosna savaşında binlerce insanın katledildiği burunlarının dibindeki soykırımları bile hiçbir şey yapmadan trübünen izlemeyi seçtiler.

"Türkevi'nin camlarını kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor"

Bunlar katillere yol açarak onlara yardımcı oldular. Geride bıraktığımız asırlarda defalarca yaptılar. Sözkonusu Müslümanın, Türk'ün hakkı ve hayatı olunca zulmü engellemek yerine hep üç maymunu oynadılar. Şimdi Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor evet seçmenlere saldırmaya başladılar. Yetmedi Amerika'da BM'nin karşısındaki Türk Evi'ne saldırdılar. Türk Evi'nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız? Şimi biz de buradan Amerika'nın yetkillerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türk Evi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Gereği neyse yapmaya hazırız. Artık Türkiye yüzyılı vizyonu olan ülkemiz var.

"Ne Rumeli'yi ne Kırım'ı unuttuk"

Falih Rıfkı gibi bizde Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan kalbimizden çıkarmadık. Ne Rumeli'yi ne Kırım'ı unuttuk. 21 yılda sadece Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz çalışmadık, ortak tarih içinde olduğumuz kardeşlerimizle yeniden kucaklaştık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız işbirliğimizi geliştirdik. THY, AA, TRT'mizle beşeri bağlarımızı perçinledik. İş adamlarımızın desteğiyle ticari bağlarımızı güçlendirdik. Nerede bir vatandaşımız soydaşımız varsa biz oradayız.

Trakya'nın ötesindeki tüm ülkelerin hepsini tek tek ziyaret ettik. Rumeli'yi ilmek ilmek kalbimize işledik. Nice zulmün ardından dinlerine dillerine dört eliyle sarılan kahramanları gördüm. Her sabah hayata yeni bir umutla başlayan kızanları kadınları babaları gördüm. Rumeli'de Bursa'yı İstanbul'u gördüm. O topraklarda tüm haşmetiyle medeniyetimizi gördüm. Biz bu adımlarla ihmaller sebebiyle gönüllerde açılan yaraları da kapattık. Ülkemizin varlığını o topraklarda yeniden hissettirdik. Bosna Hersek'te sel felaketi olunca bunu yaptık. Diğer ülkelerde afetlerde bunu yaptık. Zor günlerinde hep kardeşlerimizin yanında olduk.

"Kalbi Türkiye için atanların meseleleriyle ilgilenmediler"

Biz bunları yaparken muhalefet neyle meşguldü. Toplantılar haricinde Rumeli be Balkanlarla ilgili hiçbir iş yapmadılar. Muhalefetin Balkanlarla ilgili tek bir adımı yok. Öyle bir dertleri de yok. Dert bizim. Biz Balkanlara, Rumeli'ye sevdalıyız sevdalı bizim bir farkımız var. Evlad-ı Fatihan'ın gözyaşlarını silmediler. Gün oldu hamburger yemek için ABD'ye gittiler. Gün oldu ülke ülke gezip Türkiye'yi Batılılara şikayet ettiler.

Hapisteki canilerle ilgilendikleri kadar kalbi Türkiye için atanların meseleleriyle ilgilenmediler. Kardeşlerim bunlar emri nereden alıyorlar biliyor musunuz? Kandil'deki teröristlerden alıyorlar. Biz ise emrimizi Allah'tan ve milletimizden alıyoruz.