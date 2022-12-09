Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TRT World Forum'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Forumun küresel çapta insani ve diplomatik anlamda önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.

Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.

Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da çok ciddi mesafe aldık.

TRT sessiz yığınların gür sesi misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. TRT, egemen medya düzenine karşı farklı bir alternatif olmuştur.

Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında yapımlara imza atıyor. Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğu gerçeğine her yurt dışı ziyaretimizde şahit oluyoruz. Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur.

TRT World ve TRT Arabi ile başlayan bu yolculuk, 2020 yılında Almanca ve Rusça dillerinde yayın yapan dijital kanalların da eklenmesiyle güçlenerek yoluna devam etmiştir. Uluslararası yayıncılık alanını genişleten TRT büyümesini sürdürecektir.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu. Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu.

Tahil Krizi

Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak. Amacımız tahıl koridorunu güçlendirmek.

AB mesajı

Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz.

Terörle mücadele

Yalnız bırakıldığımızı unutmayacağız. Binlerce tır silah, terör örgütüne gönderildi. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse bize hesap soramaz.

Erdoğan'dan harekat mesajı

Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları sonuçlandıracak iradeye sahip olduğumuzu herkese gösterdik

Terörle mücadele küresel iş birliği ile yapılmalı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk.Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Bugün benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la mücadele veriyor mu?

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.

ABD'ye sert tepki

NATO'da beraberiz, Yunanistan adalarını silahlandırıyorsunuz. Daha F-16 meselesi çözülmedi. Parasını verdiğimiz halde bu meseleyi hala çözemedik.

Türk Devletleri teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı ile Asya'da daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kuruyoruz.

"İddiamız da gücümüz de büyük!"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Bu yıl altıncısı düzenlenen TRT World Forum, organizasyonu 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Bugün başlayan organizasyon 40 ülkeden 100'e yakın uluslararası bilinirliği olan konuşmacı katılım sağladı." açıklamasında bulundu.