Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında terörden yeni anayasaya kadar birçok konuda kritik açıklamalar yapan Erdoğan, AB'ye mesaj verdi.

Bugüne kadar AB'ye verilen sözlerin tutulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı tutumu onlardan göremediklerini söyledi.

AB'den bir beklentileri olmadıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, "Ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar." dedi.

"Biz AB'ye verdiğimiz sözleri tuttuk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dış politikaya daima çok önem verdik. Kimi zaman yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alamadığımız durumlar elbette oldu. Mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bunlardan biridir. Biz AB’ye verdiğimiz sözleri tuttuk. Ama onlar hiçbirini yerine getirmediler. Avrupa Birliği’nin ülkemize yönelik adaletsiz tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar"

"Kağıt üzerinde ortaya koydukları kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekleyen AB’den herhangi bir beklentimiz yok.

Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler."

"AİHM'nin verdiği son kararlar bardağı taşıran son damla olmuştur"

"Avrupa Konseyi’nin bir kurumu olan AİHM’in verdiği son kararlar adeta bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları, beyhude yere heveslenmesinler.

Mahşeri vicdanda zaten mahkum olan FETÖ’cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz. Türkiye bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsahade etmeyecektir. Bir kez ihanet eden, her zaman ihanet eder."