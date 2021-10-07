Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında net mesajlar verdi. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini tekrar edip duruyor. Bunu gündeme getiren biziz" dedi.

"Önümüzdeki yıl sonuna kadar..."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge için seçim sonrasını işaret etmesine değinen Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşup duruyor" dedi.

3600 ek gösterge neden önemli?

Yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile maaşlar artacak. Özellikle polis memurları, öğretmenler ve din görevlilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge yasalaşınca, maaşları 107 lira, emekli aylıkları 820 lira, emekli ikramiyeleri 30 yılı dolduranlarda 24 bin 600 lira birden artacak.