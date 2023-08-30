Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye Yüzyılı vurgusu
Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 30, 2023
“Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe… pic.twitter.com/ZlLq5oaE8O
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