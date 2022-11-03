Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı

AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.

20 yıl önce bugün, bu saatler…



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 🇹🇷 pic.twitter.com/A0VFYa3i8W — Recep Tayyip Erdoğan | Dijital (@RTEdijital) November 3, 2022

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri

3 Kasım 2002'de Türkiye, tarihi seçimlerinden biri için sandık başına gitmişti. 2001 krizinin etkisiyle zorda olan Türkiye ekonomisi seçmenin tercihlerini netleştirmişti.

3 Kasım 2002 gecesi sandıkların tamamı açıldığında Türk siyasetinin en yeni partisi AK Parti, yüzde 34.28 oyla tek başına iktidar olmuş, AK Parti ve CHP dışındaki tüm partiler baraj altında kalmıştı.

3 Kasım 2002'den bu yana yapılan bütün genel seçimlerden zaferle ayrılan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, iktidarının 20. yılını kutluyor.