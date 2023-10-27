Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 29 Ekim mesajı paylaştı.

Tüm vatandaşlardan bu özel güne sahip çıklamaları çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört yanının bayrakla donatılmasını istedi.

"Yer gök bayrak olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!