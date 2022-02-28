Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve “Şule” belgeseli gösterimi programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Biraz önce Şule belgeselinin tanıtım videosunu izledik. Şule Yüksel hanımın, çileli, çetin ve örnek hayatının bazı kesitlerine şahitlik ettik. Şule Yüksel hanımın şahsımızın ve eşimin hayatında müstesna bir tesiri bulunuyordu. Birlikte yol yürüme bahtiyarlığına eriştiğimiz Şule Yüksel ablamızın aile büyüklerimiz arasında da yeri vardı."

"Kendini öz yurdunda parya hisseden milyonlarca cesaret ve umut aşıladı"

"Eserleriyle, yazılarıyla kendini öz yurdunda parya hisseden milyonlarca cesaret ve umut aşıladı. Onun tavizsiz dik duruşu yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına özgüven kazandırdı. Büyük bir cesaret ve metanetle zorluklara göğüs gördü, bedel ödemekten çekinmedi. Din düşmanlığını bayraklaştıranlara karşı, İslam'ın kutlu mesajlarını haykırmaya devam etti."

"Onun emeği ve cesareti olmasaydı, başörtü mücadelesi bugünkü seviyesine gelemezdi"

"O sadece seçkin bir münevver değil, örnek bir davetçi, samimi bir mürşit, gerçek bir mücahideydi. Şule Yüksel Şenler yaşantısıyla, şahsiyetiyle, nezaketiyle, dik duruşuyla, güçlü kalemi ve hitabetiyle milyonlarca gencin hayatına damga vurmuştur. Bugün asli kimlikleriyle sosyal hayatta var olan herkesin Şule Yüksel hanıma minnet ve şükran borcu vardır. Onun emeği ve cesareti olmasaydı, başörtü mücadelesi bugünkü seviyesine gelemezdi."

"Her canlı fanidir. Fakat geride hayırla yad edilecek eserler bırakan insanlar yaşamaya devam edecektir. Merhum Şule Yüksel Şenler ablamız da hayatına dokunduğu, yetişmesine vesile olduğu insanlarla, kitaplarıyla daha nice seneler gönül dünyamızda kandiller yakmaya devam edecektir."

"Ülkemizin karanlık dönemlerine ayna tutuyor"

"Bir taraftan Şule Yüksel hanımın çile çektiği ve bedeller ödediği değerleri korurken, diğer yandan çocuklarımızın özgürlüklerinin kıymetini bilmeliyiz. Yaşananları anlatmalıyız. Bu belgesel Şule Yüksel hanımın örnek hayatıyla birlikte ülkemizin karanlık dönemlerine ayna tutuyor. Onun davasına sadakatini daha iyi anlaşılmasına vesile olacağına inanıyorum."

"Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır"

"Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrini, inancını verenler olduğu gibi bunun tam aksini verenler de var ve kıyamete kadar olacak. Bunlar böyle diye biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz. "