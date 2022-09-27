Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Rekor bir oyla kazanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren bu şanlı zafer sonrasında Akdeniz bir barış denizine dönüşmüştür. Osmanlı'nın gerilemesiyle birlikte Akdeniz de kargaşaya, çatışmaya, emperyalist işgale sahne olmuştur.

"Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleriyle anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Suriye'den kaçan çocuk ve kadın binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Batılı ülkeler yaşanan trajediler karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti. Mültecilere kapanan kapılar, PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı."

"Osmanlı'nın gerilemesiyle birlikte Akdeniz kargaşaya, çatışmaya, emperyalist işgale sahne olmuştur."

Yunanistana tepki

"Yunanistan'daki kamp başta olmak üzere vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Özgürce gezebiliyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kendilerine yeni kamplar kuruyor. Bize komşuluk hukukundan bahsedenlerin bunlara göz yummaması gerekir."

Mersin'deki terör saldırısı

Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizde barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz.