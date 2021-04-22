Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarına yönelik bir mesaj yayımladı.

Mesajında Erdoğan, ''İftiraya arka çıkanlara karşı hakikati savunmayı sürdüreceğiz'' ifadlelerini kullandı.

Dünya ve özellikle ABD basınında bugün yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen sözde "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığı belirtilmişti.

Wall Street Journal, New York Times ve Washington Post gazetelerine konuşan yetkililere göre Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada, sözde "soykırım" ifadesini kullanabileceği bildirilmişti.