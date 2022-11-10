Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzey İmam Buhari Nişanı takdim edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi nedeniyle geldiği Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.

İki lider daha sonra Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İlişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşıyacağımıza inancım tamdır

Fıkıh ilminin efendisi Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden çok büyük şeref duyuyorum.

Fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isimdir. Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle teşekkür ediyorum.

Nişanın tevcihi karşılıklı saygı ve gelişen ilişkilerimizin somut tezahürüdür.

Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla Aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e şükranlarımı sunuyorum.

Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşıyacağımıza inancım tamdır.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in açıklamaları:

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de yaptığı açıklamada, "Hepimiz sizi dünya çapında itiraf edilen büyük devlet ve siyaset adamı olarak hürmet ediyoruz. Kardeş Türk halkının tarihi ve bugünü büyük. Ve ben eminim... Türkiye'nin geleceği de elbette büyük olacak. Çünkü Türkiye'nin böylesine güçlü ulu önderi bir lideri var. Sizi bir kez daha kendi adıma ve halkım adına içtenlikle kutluyorum. " dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Kasım Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov TDT Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Semerkant’ta geldi.

Yatırımların arttırılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak

9'uncu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin gündeminde ekonomi, ulaştırma ve ticaret gibi başlıklar olacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların arttırılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak.

Enerji sorunu da gündemde olacak

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ortaya çıkan enerji sorunu da gündemde olacak. Bu kapsamda üye ülkelerin liderleri, özellikle Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji krizi ile ilgili son durumu değerlendirecek. Zirve kapsamında Semerkant’ın tarihi meydanı Registan’da ağaç dikme töreni de yapılacak. Tören sırasında 7 ülkeden farklı şehirleri de bağlantı yapacak.

Zirvede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Dünyası’na katkılarından dolayı nişan takdim edilmesi bekleniyor.

Dönem başkanlığı Özbekistan'a geçecek

Türkiye, 2 gün sürecek zirve çalışmalarının sonunda dönem başkanlığını 2019 yılında teşkilata katılan Özbekistan’a devredecek.

Zirve sonunda, alınan kararlara ve yapılan anlaşmalara ilişkin bildiri yayımlanacak.

Üye ve gözlemci ülkeler

Türk Devletleri Teşkilatı’nda Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan üye; Türkmenistan ve Macaristan gözlemci üye olarak yer alıyor.