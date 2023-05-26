Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemin kapılarını birlikte açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimiyle ilgili açıklama yaptı. 27 Mayıs'ın 1960 darbesinin, 29 Mayıs'ın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs’ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



81 ilin her karışına dokunan eserlerle sözünün eri olduklarını ispatladıklarını kaydeden Erdoğan, "28 Mayıs’ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

"Yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım"

"Buradan 'önce ülkem ve milletim' diyen tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum" diyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gelin, Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin kapılarını birlikte açalım.

Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı’nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim.

Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım.

Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz.

28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz.

Gönlümüz de kollarımız da milletimizin tüm fertlerine sonuna kadar açıktır…"