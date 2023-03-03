Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu an için yıkılmış ve acil yıkılacak 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.

Depremin ilk iki haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını süratle giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık. Bu arada NATO'dan ve İsviçre'den gelen çadırlar da kompleks halinde burada yerlerini aldı.

Yeniden planlarken şehirlerimizi ovadan dağlara döndürüyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı, 3+1 daireler olacak."