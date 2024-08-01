Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.

23 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ

2. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.

29 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANIN GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILDI

ç) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 327'YE YÜKSELDİ

d) Halen 281 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneraller Levent ERGÜN ve Metin TOKEL Orgeneralliğe;

Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker GÖRGÜLÜ, Erman KİRAZ, Mustafa KÖKSAL,

Ferat VURAL, Ahmet GÜLMÜŞ, Rıfat DÖNEL, İlhan İSTANBULLU, Yusuf DİKER ve Zeynel Abidin ERGİNBAŞ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe;

Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.

Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi http://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır.