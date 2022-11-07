Cumhurbaşkanı Erdoğan: "yarın hesaplara yatırılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vizyonumuzu somutlaştıracağız

TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra konutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir.

Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Halen yapılan işi değersizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpanışlarını ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle şubatta satışı başlayacak mart ayında yollarda olacak Togg'a başarılar diliyoruz.

Healt Türkiye

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Yaygın alt yapımızla 'Healt Türkiye' adı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz. 'Healt Türkiye' çatı markasıyla sağlık turizmden ülkemizin aldığı payı en üste çıkarmayı hedefliyoruz.

Polis Akademisi başarılı çalışmalarıyala göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize, iktidarımıza iftira atanların yaptığı 5. kol faaliyetidir. Bu defa açıkça söylüyorum başaramayacaklar. Çünkü ülkemiz bu ferasete ve dirayete sahiptir.

Başaramayacaklar

Polis Akademisi başarılı çalışmalarıyala göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize, iktidarımıza iftira atanların yaptığı 5. kol faaliyetidir. Bu defa açıkça söylüyorum başaramayacaklar. Çünkü ülkemiz bu ferasete ve dirayete sahiptir.

Türkiye Aile Desteği

Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.