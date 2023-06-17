AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan, Von Der Leyen ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Von Der Leyen ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle iş birliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fidan, Berlusconi'nin için cenaze törenine katıldı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
19 yeni il mi geliyor?
Kabine Toplantısı sona erdi!
İstanbul Valiliği'nden LGBT'ye geçit yok!
Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Eski Bakanlara Meclis'te yeni görev!