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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü başladı. Kritik görüşmede konuşulması beklenen önemli konular bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bugün, görevdeki bakanları ile Beştepe'de son kez Kabine Toplantısı'nda yapan Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de Külliye'de ağırladı.

Görüşme başladı

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı. Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde, seçim zaferinin masaya yatırılması ve yeni döneme dair fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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