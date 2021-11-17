Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve toplantılarını 2019'dan beri gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır. Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir Zirve Takip Mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık hem de atacağımız yeni adımlar için bir çerçeve oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikili ticaret hacminin daha şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Çünkü bizim bir hedefimiz var, 20 milyar dolar, inanıyorum ki değerli dostumla birlikte yakalayacağız. Türkiye-İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin 2. toplantısını, gelecek yılın ilk çeyreğinde, müteakip iş forumu toplantısını ise geniş bir katılımla inşallah haziran ayında düzenleyeceğiz. Bu konuda atılacak adımı iki ülkenin Dışişleri Bakanları aralarında da yapacakları çalışmayla karara bağlayacaktır.

600'den fazla İspanyol şirketinin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza bir kez daha güvenilir ortakları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapma çağrımızı tekrarlıyorum. Esasen sizlerin de takip ettiği üzere bu çağrımız daha şimdiden makes bulmuştur. İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir."

"Birçok Avrupa ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"

Türkiye ve İspanya'nın, Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğini ve refahının çözüm taşı olarak stratejik konuma haiz 2 NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İspanya 2015'ten bu yana Türkiye'de konuşlu Patriot Sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef yine birçok Avrupa ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerce de örnek alınmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "İspanya'nın Türkiye'nin birlik ile ilişkilerinin geliştirilmesine dair bugün verdiği destek için de yine kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve demokrasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin artık Türkiye ile ilişkisine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmasını ve somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır."

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya, düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesi zaruretini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerini sürdürmesinin, tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Projesi'nin mimarları olarak, dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın iş birliği içinde olmaya önem arz ediyoruz. Malum, Medeniyetler İttifakı'nı İspanya-Türkiye birlikte inşa ettik ama bundan sonra da niyazı önem arz ediyor. Bu girişim, Türkiye ve İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin giderek daha sık gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl önce tohumlarını attıkları bu girişimin, dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar bakımından önemli bir çıkış yolu sunduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'a desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçinin girişime güç katacağını bildiren Erdoğan, ittifakın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracaklarını belirtti.