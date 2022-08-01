Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek halka seslendi.

Erdoğan ekonomiden dış siyasete birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken merakla beklenen sosyal konut projesi konusuna da değindi.

"81 ilde proje devam ediyor"

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin kişiyi ev sahibi yaparak ekonomik ve güvenli konut üretiminde başarı ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, "1,5 yıl önce de 100 bin sosyal konut inşası için çıktığımız çağrıya 10 katından fazla talep aldık. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz.

Pek çok ilimizde şehir içinde kalan sanayi alanlarını dışarıya taşıyor, bu konudaki talepleri de süretle yerine getiriyoruz.

"Hazırlıklar bitmek üzere"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere.

"Kira öder gibi ev sahibi yapacağız"

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği sosyal konut projesiyle;

▪️Vatandaşımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak,

▪️Kiraları düşürmek,

▪️Salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor.



KİMLERE ÖZEL KONTENJAN OLACAK?



▪️İlk defa evlenen gençler

▪️Emekliler

▪️Şehit yakınları

▪️Gaziler

KONUTLAR NASIL OLACAK?

▪️Yerel ve yatay mimari

▪️Sıfır atık uyumlu

▪️Enerji verimli

▪️İklim dostu malzemelerden oluşacak.

▪️Yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

TOKİ ile bugüne kadar 1 milyon 170 bin kişi ev sahibi oldu.