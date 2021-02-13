Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vasiyetimdir, cenazeme katıl" diyen Hafız Abdullah Nazırlı'yı son yolculuğuna uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık ziyaret ettiği ve yakından ilgilendiği Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah 107 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan Rize'deki programını yarıda kesip, cenaze töreni için Elazığ'a geçti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken Nazırlı'nın, cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

"İFA ETTİĞİ GÖREV BÜYÜK BİR FAZİLET ERBABINA YAKIŞIRDI"

Cenaze töreninde söz alan Erdoğan, şunları söyledi: "Çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak için burada bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarının sahiplerine teslimi için geldiğimizde, hocamızı hastanede ziyaret edelim istedik. O gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız, bakan ve vekil arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bir vasiyet olarak kabul ettik, gerek bu fakirden, gerek Diyanet İşleri Başkanımızdan bu görevi ifa etmemizi istedi. Biz de inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik. Bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de bulunuyoruz. Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi, binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz olan kitabımıza sahip çıkacak hafızları yetiştirdi. Sabah namazından sonra başlardı öğrenci yetiştirmeye, yaşça daha farklı olanları yetiştirdi. Yatsıdan sonra durmaz yine aynı şekilde... Böyle bir görevi ifa etmek çok çok büyük bir fazilet erbabına yakışırdı. Abdullah Nazırlı hocamı, evinde de hoş sohbetleri ile dinledik. Eserlerinde de bu hoş sohbet emarelerini gördük, görüyoruz. Rabbim evlatları ile devamını nasip etsin. Allah'ın ayetlerini 106 yıl sonra nasıl hatırlıyor, nasıl okuyor diye görünce, bizlerin hali ne olacak diye kendimize de sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah."

"BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE İLK DEFA GELİYOR"

Hafız Abdullah Nazırlı, geçen yıl verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor." demişti.

HER ELAZIĞ GEZİSİNDE ZİYARET EDİYORDU

Hafız Nazırlı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a gittiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu. Erdoğan, en son 25 Ocak'ta gittiği Elazığ'da Nazırlı'lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti. Erdoğan Nazırlı'yı 2019 yılında dört kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye'de örneği sadece Topkapı Müzesi'nde bulunan ve özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'den hediye etmişti.





Rize'ye olan özlemini anlaşmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rize'de katıldığı bir açılışta memleketine olan özlemini dile getirerek, "6 aylık aranın ardından ata yurdum Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dün gece geldim. Hafta sonunu zor çektim. Ne zaman Perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz diye..." ifadelerini kullanmıştı.

Hafız Abdullah Nazırlı kimdir?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçti. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenip hafızlığa başladı. 12 yaşında iken hafızlığını tamamladı. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etti, bine yakın hafız yetiştirdi, 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretti.