Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız." diye konuştu.