Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 2 yıl aradan sonra, stratejik ortak olan Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulmuş olmasının ziyarete ve toplantıya tarihi bir boyut kazandırdığını ifade eden Erdoğan, ziyaretin hassas bir döneme tekabül ettiğini kaydetti.

"Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere, Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Zira, Türkiye olarak, yangına körükle gitmek yerine 'Tansiyonu nasıl düşürürüz' mantığıyla hareket ediyoruz."

Donbass ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna özel gözlem misyonunun rolünü önemsediklerini aktaran Erdoğan, "Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerde ikili ilişkileri her yönüyle ele aldıklarını belirten Erdoğan, geçen sene yüzde 60'a yakın artışla 7,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini, 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi.

İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının kendilerini bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inandığını vurgulayan Erdoğan, ekonomik iş birliğinin en önemli sütunlarından birisinin, Ukrayna'daki yatırımcılar olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü Sayın Başkan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki iş birliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar, stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan-kazan temelinde ikili iş birliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum."