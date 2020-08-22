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Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Volodimir Zelenskiy, Türkiye’nin Karadeniz’deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza tebriklerini iletmiş, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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