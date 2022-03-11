Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna, haklı davasında yalnız bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Antalya'da verdiğimiz diyalog, dayanışma mesajları, foruma çok önemli anlam katıyor. Daha geniş katılımla tertip ettiğimiz 2. Antalya Diplomasi Forumu'nun rüştünü ispat etmiş uluslararası etkinlik olarak yoluna kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum."

"İnsanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme kavuşturamadığımızı görüyorum"

"Dünyamız 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakmaya hazırlanırken insanların küresel barışa ve refaha duyduğu özlem de o derece artıyor. Bilimde, teknolojide, tarımda, sanayide ve ulaşımda yaşanan onca ilerlemeye rağmen insanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme kavuşturamadığımızı görüyorum. Terörizm, açlık, yoksulluk, kıtalar arasındaki adaletsizlik, sıcak çatışma ve iç savaşlar, iklim değişikliğinin yol açtığı çevre felaketleri küresel gündemin en üst sıralarında yer almayı ne yazık ki sürdürüyor."

"Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın hayatına mal oluyor"

"Ekonomiler büyürken, gökdelenler yükselirken, belli başlı ülkeler günden güne zenginleşirken istatistikler bize daha müreffeh dünya resmi çizerken maalesef hemen yanı başımızda çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor. Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın hayatına mal oluyor."

"Söndüremediğimiz her yangın bizi de etkileyecektir"

"Söndüremediğimiz her yangının, durduramadığımız her çatışmanın eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, yakacağını bilmeliyiz. Bu acı gerçeğe Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Libya'da, Arakan'da ve daha birçok kriz bölgesinde şahit olduk."

Kırım'ın işgaline sessizkalan Batı'ya tepki

"Kırım'la ilgili düşüncemizi hep açık şekilde ifade ettik. Gerek Rusya Federasyonu gerekse Ukraynalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu meseleyi hep gündemde tuttuk. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi güzel de adalet yer kürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümünde geçersiz mi? Bu nasıl dünya? Hep birlikte biz, barışın dünyasını kurmaya mecburuz. Savaşın değil. Gelinen aşamada yangına körükle gitmenin, ateşe benzin dökmenin kimseye faydası olmayacak."

Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlar

"Bakıyorsunuz Almanya'da bir orkestrada orkestra şefi Putin'in arkadaşı. Putin'in arkadaşı olduğu için görevden alınıyor. Öbür tarafta yine bir başka Avrupa ülkesinde dünyaca meşhur Dostoyevski yayınları ülkede yasaklanıyor. Biz bunu neye benzetiyoruz biliyor musunuz: Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagüler istemiyor."

Montrö vurgusu

"Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Montrö dahil elimizden geleni yapacağız."

BM'nin yapısına eleştiri

"Ukrayna krizi ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sisteminin çarpıklığı ortaya çıkmıştır. BM'de 5 üyeden bir tanesi ne derse o oluyor. Geçici üyelik üzerinden sistemin yapısal sorununun üstü örtülmeye çalışılıyor."