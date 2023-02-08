Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün afet bölgesine gidecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün depremden etkilenen illere giderek yapılan çalışmaları yerinde denetleyecek.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bugün Kahramanmaraş'a gitmişti.
Erdoğan'ın her gün depremden etkilenen 3 ile giderek çalışmaları yerinde denetleyeceği öğrenildi.
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