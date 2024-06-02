Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Gazze'de 8 aydır süren katliam da her zamanki gibi gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Hakları aşama aşama gasp ediliyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından katlediliyor.

BİZ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN NASIL ZORLU VE KAHRAMANCA BİR MÜCADELE VERDİĞİNİ BİLİYORUZ

Türkiye olarak 76 yıldır devam eden bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Hiçbir baskı tehdit küstahlık bunu değiştirmeyecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiğini gayet iyi biliyoruz.

Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de insani değerleri savunuyor. Hamas ABD Başkanı Biden'ın son teklifine de müspet yaklaştı. Netanyahu ise yine soykırımdan yana oldu.Bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara, bu hayduda, gözünü kan bürümüş bu muhterise artık dur denilmelidiR.

HAMAS AYNI ZAMANDA ANADOLU'YU SAVUNUYOR

Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda arzımevut hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor.

Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar kesintisiz devam ediyor. Bağımsız Filistin devletinin tanınması çabalarına güçlü destek veriyoruz. Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması İsrail'in işgal politikalarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Bayramdan önce İspanya'yı ziyaret edeceğiz.

EKONOMİK BASKININ ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gazze ve Filistin'de insanlığa dair tüm değerler testten geçmektedir. Ya bu testten geçeceğiz ya da kalbimiz bize daha ağır gelecek. İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyorz, bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasına destek veriyoruz.

TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASINDAN HEP BERABER KURTARALIM

AK Parti döneminde önemli reformlar hayata geçirildi. Ülkemize ekonomiden güvenliğe, ulaştırmadan ticarete, savunmadan enerjiye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Ülkemize kazandırdıklarımız ile gurur duyuyoruz ancak bunlarla yetinmiyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir.

Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. İstiyoruz ki oturalım, konuşalım el ele verelim, Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım.

HAREKAT MESAJI

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez.

Türkiye'nin seçim gündemini geride bırakıp artık önüne bakması gerekmektedir. Cumhuriyetimizinikinci yüzyılında her alanda müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir. Her alanda daha güçlü Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek gerekir.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız

Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz.