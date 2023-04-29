Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Azerbaycan'da Bayraktar merkezi yapılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin son 20 yılda dünyada söz sahibi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

1 yıl önce TEKNOFEST festivali Bakü'de geçirilmişti. Aziz kardeşimle iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Türkiye-Azerbaycan her zaman dost, kardeş ülkelerdir. 2 yıl önce Şuşa beyannamesinin imzalanmasıyla Türkiye-Azerbaycan resmen müttefik olmuştur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize ilave güç verdi. Türkiye, büyük Türk dünyasının birleşmesinde de çok büyük rol oynuyor. Türk dünyasının büyük coğrafyası var. Büyük potansiyeli var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı, hizmetleri var. Azerbaycan'da Bayraktar merkezi yapmaya karar verdik.

Libya başbakanı'ndan açıklama

TEKNOFEST'te açıklama yapan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yaptığı açıklamada, "Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sözlerimin başında sizlere sağlığınızın ve afiyetinizin devamını isterim. Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum, Türk halkıyla Libya halkının köklü birlikteliğini vurgulamaktadır. Türkiye bugün başarılı bir devletin güzide örneğidir. Milletine hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. Bugün Türkiye'nin bilge yöneticileriyle bütün meydan okumalara karşı dik ve sağlam durduğunu görmekteyiz. Bunun örneklerinden bir tanesi de elim depremden hemen sonra nasıl hızlı şekilde yaraların sarıldığını müşahede etmekteyiz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimi devam ettirsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da TEKNOFEST bir başka güzel. Tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Genç kardeşlerimin tamamını buradan sevgiyle selamlıyorum.

Aliyev'e katılımlarından dolayı bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı'na da teşekkür ediyorum. TEKNOFEST hamdolsun kendi alanında bir markaya dönüştü. Geçen sene Bakü'de TEKNOFEST sevincini yaşadık.

T3 Vakfı ile Baykar'a da teşekkür ediyorum. Az önce temelini attığımız deprem konutları için de İlham kardeşime de çok teşekkür ediyorum.Biz Türkiye'de teknoloji ekosistemi oluşturmak için çok çaba harcadık. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, meyveye durduğunu görmenin mutluluğunun içerisindeyim.

Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı, verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat görmesidir.Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz kırdık. Dışa bağımlılığın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik.

Sevgili gençler, ülkemizin her birinin ardından mühendislerimizin, teknisyenlerimizin emeği olan projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Kızılelma havalandı, TOGG satışa sunuldu, Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz teslim edildi. Son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Karadeniz doğalgazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun ya. Milli muharip uçak piste çıktı, İMECE uzaya gönderildi, Gökbey yükseldi, Altay tankı teslim edildi. Hürjet ve Atak 2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Birilerini çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği bazılarının kabusları oldu. Karınlarında biriktirdikleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar.

Kardeşlerim ne yapsalar, ne etseler boş. Önceki gün artık koalisyon masası biliyorsunuz arttı. Önce 6 dediler, sonra 7 oldu, şimdi 9'lu bir masa var. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay hükümetler oldu bu ülkede.

Başkanlık sisteminin sağladığı ne? Ülke bu koalisyonlardan kurtuldu.

'Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister'

9'lu koalisyonun adayı yine ipe sapa gelmez bir sürü şeyler söyledi. Kendisine verilen talimatları tek tek söylemeye başladı. TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Yerli, milli şirketler varken bunun adı mandacılıktır.

O kişiler benimle görüştü. Yatırım arzularını söylediler, buyrun gelin dedim, kapımız açık dedim. O gün bugün görmedik.

Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Bir de güvenilir iktidarın olduğunu görmek gerekir. 1 asır önce İstiklal Harbimize karşı çıkanlardan hiçbir farkı yok. Gazi'nin partisi İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür.

Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine kandırmışlar. En azından Boğaz köprüsünü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konanı okumaktan, kulağına fısıldananı söylemekten başka bir şey bilmeyen birini bu kadar konuşmaya gerek yok.

CHP'ye oy vereceklere Allah'tan sabır diliyorum. En büyük sabrı da siz gençlerimize diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ayırmaya hazır mısınız?

Büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime, fındığın kilosunu 4 dolar artıracağım diyor. Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yaptınız? İstanbul'da su fiyatlarını, otobüs fiyatlarını düşüreceklerdi. Ne oldu? Ankara öyle, İzmir öyle.

-Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle müjdeler hiç bitmeyecektir.

"Uzay yolcularımızı tespit ettik"

1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi.

Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.