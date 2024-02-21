Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye zübük siyasetçi tiplerini gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Biliyorsunuz biz partimizi kurarken nereden yola çıktık, Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin desteğini hep yanımızda hissettik. Önümüze çıkan engelleri sizlerle birlikte aştık. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle birlikte attık, şimdi önümüzde yerel seçimler var 38 gün kaldı. Hazır mıyız? Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine çok kritik tercihlerde bulunacağız."

"Merkezi ve ilçeleriyle Afyon bir kez daha tercihini AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana yapacaktır, inanıyorum."

"Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı ülkemizi ve milletimizi hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır."

"Hanım kardeşlerim istiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü şehirlerimizdeki belediyeleri de kapsayacak şekilde yapalım. Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi yeni nesil dijital teknolojilere uygun alt yapılarla yöneteceğiz."

"Vatandaşlarımızın tamamının hayatlarına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmez adımlarımız olacaktır. Aile müessesini güçlendireceğiz, evlatlarımızı sapkın akımlardan koruyacağız."

Şehirlerimizi çevreye duyarlı tarihi, kültürel zenginlikleri korunmuş yerleşim yerleri olarak geliştireceğiz. Katılımcı, kaliteli yönetimler ile şehirleri geleceğe hazırlayacağız. Türkiye Yüzyılı bayrağını siyasi, ekonomik, askeri her alanda yükseltirken, şehirlerimizin de buna ayak uydurmasını sağlayacağız.

Muhalefete tepki

"Muhalefetin bizler gibi tecrübeleri yok. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse bu acemiler de milletin karşısına "İşte adayımız" diyerek onu çıkarıyorlar."

"Bir de utanmadan millete adaylarımız tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatması yapıyorlar. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne partilerine ne ülkesine fayda gelir. Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütlerin uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler. 31 Mart'ta milletin tokatını yemekten kaçamayacaklar."

"Türkiye 'zübük' siyasetçi tiplerini gördü"

"Seçim meydanı er meydanıdır. Halk, adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız."

"Eski Türkiye'de ülkemizin imkanlarını çarçur edenleri en iyi sizler biliyorsunuz. Aynı şekilde belediyelerde şehrine milyarlar kaybettiren başkanlar oldu. "

Milli muharip uçağı KAAN hakkında

"Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu anda KAAN'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları yaptık mı? AKINCI'yı yaptık mı? Daha durun bakalım neler gelecek neler. KIZILELMA'yı yaptık mı? KIZILELMA, F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor."

"Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz."

"139 milyar lira tutarındaki yatırımları hatırlatayım. 11 bin 200 kişi kapasiteli yurt binaları yaptık. Sosyal yardımlarda 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 53 adet sağlık tesisi yaptık. Pek çok yol projemiz var. Gar binasını restore ettik. YHT hattı yapımı devam ediyor. Afyonkarahisar - Ankara arası bir buçuk saate düşecek."