Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı TOGG'dur"

Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal ile TBMM’nin tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz tarihi açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbimize hamdüsena ediyorum.

Millet olmak demek, tüm hasretler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.

Bunun için Togg Türkiye’nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un başarısı için destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bu memleket meselesidir

Bu memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza ve aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg’u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğit, teknisyen, mühendis ve şu anda 1300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum.

Milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Sizler milletimizle birlikte Nuri Demirağ’ın, Nuri Killigil’in Vecihi Hürkuş ve Şakir Zümre’nin mirasını onurlandırdınız. Dün Ankara’da Türkiye Yüzyılımızın müjdesini milletimizle paylaştık. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tabir ediyor. Togg Gemlik kampüsünün ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımızın ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz. Cumhuriyetin ilk yıllarında birinci dünya savaşının tüm yükünü sırtlanmış bir ülke olarak girdik. O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz tüm imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar.

Genç cumhuriyetin parlak girişimleri görünmez eller tarafından akamete uğratıldı. Kendi kabiliyetleri, çabalarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önleri kesildi. O fabrikalarda üretilen uçakların yerlerini kuluçka makineleri, bombaların yerini ise soba boruları yer aldı. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen gömleği çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Kadim bir devlet geleneğinin mirasçısı olarak bize de yakışan buydu. Tıptan mühendisliğe her alanda çıkarılan icatlarla günümüz bilimine temel atmış alimlerin, öncülerin torunlarıyız.

Bize küçük düşünmek asla yakışmaz

Bunun için bize küçük düşünmek asla yakışmaz, bizim hedefimiz büyüktür. Vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte bunun için her fırsatta yerli ve milli diyoruz. Savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı?

"Çılgın Türkler geliyor diyecekler"

İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım bunun arkası gelecek. Şimdi Togg Avrupa’nın yollarına bütün modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler “Çılgın Türkler geliyor” diyecekler.

Sanayici arsa bulmak için yarışıyor

Bugünlere kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik her alanda tarihi mücadeleler verdik. Asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Sanayimizi, tarımımızı, ihracatımızı geliştirdik. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Sanayiciler arsa bulmak için yarışıyor.



Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız. Togg da Türk markası olarak dünyanın birçok yerinde yolları süsleyecektir. Avrupa'nın bir numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye, dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biridir. Milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimiz de milletimiz coşkuyla yanımızda yer aldı.

Buna da dudak bükenler oldu

Hep babayiğitlere davetiye çıkardım. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler oldu. Yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördüm. Biz kararımızdan taviz vermeden projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Türkiye Otomobil Girişim Grubu öylesine tuttu ki markanın baş harflerinden oluşan isim marka ismi oldu.

Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası diyerek alay edenler vardı. Buyurun fabrika burada. En başından beri projeyi boğmaya çalışanlara soruyorum, fabrika nerede diyordunuz, işte burada Bursa Gemlik'te.

Her yıl 175 bin araç

Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi, tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi var. Strateji geliştirme ve test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlı yeşil bir tesis. Milli bir proje olan Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor. Burada her yıl 175 bin araç üretilecek, 4 bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlanacaktır.

Batarya fabrikasının temelleri atılıyor

Togg dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştı. Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma Bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz.

Sipaşiri buradan veriyorum

Cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Milletimiz kimi takdir kimi tekdir edeceğini gayet iyi bilir. Bundan 60 yıl önce Devrim'i engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar. Şimdi bunu kim alacak diyorlar. İnşallah bunun cevabını da başta şahsım olmak üzere milletimiz verecek. Togg'un ilk satın alma siparişini de buradan veriyorum. Farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Alacağımız otomobilin rengine Emine Hanım ile istişare edip karar vereceğiz.



Bankalara uygun kredi çağrısı

Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine vatandaşımızın Togg'u rahat satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

Ön satış

Peki Togg ne zaman yollarda olacak? Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek.

Fiyat

Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır.