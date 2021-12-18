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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği daha aştığımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirvede kabul ettiğimiz bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritası üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Afrika ile iş yapan firmaların yerelleşme konusunda teşvik edilmesinin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerinde kritik bir eşiği daha aştığımıza inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

 

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