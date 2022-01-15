Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kipaş Kağıt Fabrikasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu tesis cari açığımızın azaltılmasına önemli katkılar sunacaktır. Fabrikada birçok alanda kullanılan kağıtlar üretilecektir. Yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım tutarı bulunan bu ilk edapta 800 kişi istihdam edilecek. Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir. Toplamda 450 milyon dolar cari açığın kapanmasına hizmet edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:[Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni]



🔹550 milyon dolarlık yatırım tutarı olan bu tesiste 800 kişi istihdam edilecektir

🔹250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektirpic.twitter.com/4H4s7uhNoG — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2022

"İstihdama, ülke ekonomisine ve tabiata katkı sağlayacak"

Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Ekonomik katkılarının yanında tesisin önemli bir özelliği daha bulunuyor. Çevreci üretim anlayışıyla üretim yapacak fabrika yeşil dönüşüme de önemli katkılar sunacaktır. Atık kağıttan üretim yapılacaktır. Fabrikamız ilk etabıpla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. İstihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok önemli katkılar sağlayacağını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Aydın- Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni]



🔹Hükümet olarak yerli yabacı ayrımına gitmeden olarak hiçbir ayrım yapmadan, dışlamadan kendisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.

🔹Bu topraklara yatırım yapan herkese destek vermeyi görev biliyoruz. pic.twitter.com/Hpp7HrPNZM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2022

Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, alt yapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hakettiği açıktır. Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır.

Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araçtır. Kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Aydın- Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni]



🔹Son 12 yılda girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve katma değerde ise 9 kat artış yaşandığını görüyoruz. pic.twitter.com/rxtumgSGhT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2022

"Hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira destek sağladık"

Sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve KDV'de 9 kat artış yaşandığını görüyoruz. Son 10 yılda kağıt üretimi için sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen yatırım teşvik belgesi düzenledik. Hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira destek sağladık. Destekler firmalarımızın üretim kapasitesini güçlendirme yanında ihracatımızın artmasında da önemli katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Aydın- Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni]



🔹"Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum." pic.twitter.com/ZmtFZnD79d — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 15, 2022

"Türkiye salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam sağlayan bir ülkedir"

Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Avrupa Birliği ile ticarette net 7,7 milyar dolar fazla veren bir ülkeye “domates ithalatçısı” demek, “saman ithalatçısı” yaftası vurmak; cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine ulaşan bir ülkedir. Salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam sağlayan bir ülkedir. Türkiye, 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Türkiye, 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerini yakalayan bir ülkedir.

Türkiye'nin üretim gücünden bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Onlar bilmese de, bilmek istemese de Türkiye büyüyor, güçleniyor dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum.