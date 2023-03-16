Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası tek yürek olduğunu göstermiştir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

‘’14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi’’

Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın gözlemi üyesi KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

‘’Ata yadigari çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu’’

Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bu afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor.

Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu.

‘’Bir yıl içinde 319 bin konut teslim edilecek’’

Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Afetler ve etkileriyle mücadele iş birliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır.

Türk yatırım fonu sayesinde yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacak

KKTC'nin katılımı

KKTC'nin aramıza katılmasıyla aile meclisimiz güçlendi.

2021 yılındaki İstanbul Zirvesi'ndeki mutabık kaldığımız dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TDT olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyorum

Ukrayna-Rusya Savaşı

Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağ 4), Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sol 3), Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 3), Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sol 4) ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Macaristan Başbakanı Viktor Orban (solda) ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov (sol 2) da katıldı.