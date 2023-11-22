Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm liderlere çağrıda bulundu
1967 sınırlarına bağlı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün ülkelerin liderlerine "inisiyatif alma" çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında yapılan 4 günlük insani ara anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bugün çevrimiçi G20 Zirvesi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Tüm liderleri de İsrailli-Filistinli, Yahudi-Müslüman-Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum" dedi.
Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Tüm ülkeleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
İki gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bu günü göremedi.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2023
Çünkü İsrail yönetimi, bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan “yaşama hakkını” onların elinden aldı.…
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