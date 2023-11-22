AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm liderlere çağrıda bulundu

1967 sınırlarına bağlı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün ülkelerin liderlerine "inisiyatif alma" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında yapılan 4 günlük insani ara anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Bugün çevrimiçi G20 Zirvesi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Tüm liderleri de İsrailli-Filistinli, Yahudi-Müslüman-Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum" dedi. 

Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Tüm ülkeleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Kayıp mürettebattan son mesaj: "Hakınızı helal edi
Öldürülen Filistinli sayısı 14 bin 532'ye yükseldi
Bakan Tunç: “Anayasa’nın yenilenmesi elzemdir”
Tabancayla ensesinden vurulmuş cesedi bulundu
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete tek zam sinyali
Manisa'da alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı!