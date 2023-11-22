Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm liderlere çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında yapılan 4 günlük insani ara anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bugün çevrimiçi G20 Zirvesi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Tüm liderleri de İsrailli-Filistinli, Yahudi-Müslüman-Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum" dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Tüm ülkeleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.