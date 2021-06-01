Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT özel yayınına konuk oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 22.30’da TRT özel yayınına konuk olacak. Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam TRT özel yayınına konuk olarak katılacak. Erdoğan, saat 22.30’da başlayacak olan yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunucak.
Programın moderatörlüğünü Cengizhan Cevahiroğlu ve Betül Soysal Bozdağan yapacak.
Erdoğan'a Merve Şebnem Oruç, Hasan Öztürk ve Zafer Şahin soru soracak. Program, TRT Haber-TRT 1 ortak yayını ile TRT dijital platformlarından yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT özel yayınına konuk oluyor.— TRT HABER (@trthaber) June 1, 2021
Gazeteciler soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtlayacak.
Özel Yayın, TRT Haber-TRT 1 ortak yayını ile TRT dijital platformlarında, bugün saat 22.30’da. pic.twitter.com/lPjFWPmmTZ
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