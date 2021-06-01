Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT özel yayınına konuk oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam TRT özel yayınına konuk olarak katılacak. Erdoğan, saat 22.30’da başlayacak olan yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunucak.

Programın moderatörlüğünü Cengizhan Cevahiroğlu ve Betül Soysal Bozdağan yapacak.

Erdoğan'a Merve Şebnem Oruç, Hasan Öztürk ve Zafer Şahin soru soracak. Program, TRT Haber-TRT 1 ortak yayını ile TRT dijital platformlarından yayınlanacak.