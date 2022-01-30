Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trabzon ile Trabzonlu ile aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ebedi vatan kıldığı Trabzon'da vatandaşlarla kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"İyi ki varsın" diyerek aziz hatırasını yad ettikleri şehit Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'un her zamanki gibi kendilerini coşkuyla, sevgiyle, yüreğiyle bağrına bastığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez denir. Bizim kalplerimizdeki, aramızdaki bu sevgi yolu işte burada tüm samimiyetiyle, hasbiliğiyle, güzelliğiyle açıkça ortadadır. Trabzon'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki vatandaşlarıma, kardeşlerime, gönüldaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Trabzon ile Trabzonlu ile aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayız. Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon ayağa kalkarsa tüm Türkiye ayağa kalkar. Karadeniz'in yıldız şehri Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür. Karadeniz'in gözde şehri Trabzon büyürse, gelişirse, kalkınırsa tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor, yürüyor demektir. İşte bunun için 20 yıldır ülkemizin 80 vilayeti ile Trabzon'u da hak ettiği, özlemini çektiği eserlere, hizmetlere yatırımlara, kavuşturmanın gayreti içindeyiz."

Erdoğan, bugün de Trabzon'a elleri boş gelmediklerini, bakanlıklara ve belediyelere ait yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta hemen her ilçeyi kapsayan; anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açılışını bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlik ve sporda yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribününün, Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribün ve futbol sahalarının, çeşitli ilçelerimizdeki spor salonları ve sahaların, gençlik merkezlerinin, her biri 500 kişi kapasiteli 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. TOKi tarafından şehrimize kazandırılan Tabakhane sosyal donatı alanları altyapısı ve çevre düzenlemesinin, Yomra'daki 511 konut, 24 iş yeri ve ticaret merkeziyle altyapı ve çevre düzenlemelerinin, Beşikdüzü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 142 konut ve 51 iş yerinin, Araklı'daki 278 konut, ticaret merkezi, altyapı ve çevre düzenlemelerinin, eski Avni Aker Stadı yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi ile altyapı ve çevre düzenlemelerinin, Vakfıkebir Millet Bahçesi'nin, Pazarkapı Balık Hali binası ile altyapı ve çevre düzenlemelerinin resmi açılışlarını bugün yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği yap-işlet-devret modeliyle kurulan ve 450 milyon liralık bir yatırım olan katı atık bertaraf ve enerji tesisini resmen hizmete açtıklarını dile getirdi.

Erdoğan, ulaştırmada 443 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kaşüstü Kavşağı ve alt geçit köprüsünü, havalimanının pist onarımlarını ve Çarşıbaşı sahil tahkimatını resmen hizmete aldıklarını, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Of ilçe merkezindeki dereleri ıslah ettiğini, Ağasar Vadisi'nin 4. kısım çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Erdoğan, alandaki bazı vatandaşların coşkusu üzerine, "Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de mücadelemizi sürdürürüz." ifadesini kullandı.

Şehirde Ulusal Su Ürünleri Gen Bankasının kurulduğunu, orman yolları ve ağaç yetiştirme çalışmalarının yapıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığının bu yatırımlarının resmi açılışlarını da bugün yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "İlçelerimize kaymakamlık, emniyet, jandarma, öğretmenevi hizmet binaları yapıldı. Çeşitli restorasyon çalışmaları tamamlandı. İçişleri ve Kültür ve Turizm bakanlıklarınca yapılan bu yatırımları da resmen hizmete alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki bir kadının, "Yaylaları biraz rahatlatın." sözleri üzerine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan konuyla ilgilenmesini isteyerek, "Yaylalara da betonarme bina yapmayacaksınız değil mi?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde 272 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladığını, hizmet binasını tadil ettiğini, çok katlı otopark yaptığını, Yalıncak Plajı'nı düzenlediğini, sokak geliştirme ve çevre düzenleme projelerini hayata geçirdiğini, şehre 6 turizm tesisi kazandırdığını ve millet bahçesine buz pateni pisti kurduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin bu ve diğer yatırımlarının resmi açılışlarını bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin yeni otogar inşası, sahil düzenleme çalışmaları, meydan otogarı yapımı, kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri gibi devam eden pek çok çalışması olduğunu söyledi.

Açılışları yapılacak ilçe belediyelerinin projelerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, Ortahisar Belediyesinin, "Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında konut ve ticari alanları tamamlarken aynı bölgedeki tarihi bir konağı restore ettiğini, ilçe genelinde 7 ulaşım ve altyapı projesini bitirdiğini kaydetti.

Şalpazarı ve Hayrat Belediyelerinin hizmet binalarının inşasını tamamladığını, Tonya Belediyesinin bir güneş santrali kurduğunu, Canikdere Şelalesi'nin peyzaj çalışmasını bitirdiğini, büyük limanda çok sayıda ceviz ve aronya ağacı dikimi yaptığını ifade eden Erdoğan, Arsin Belediyesinin cadde yapımı ve düzenlemesi, Maçka Belediyesinin de kültür merkezi projesini hayata geçirdiğini belirtti.

İlçe belediyelerinin tüm eser ve hizmetlerinin resmi açılışını da bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, Trabzon'a bakanlıklar, kurumlar ve belediyeler vasıtasıyla kazandırılan yatırımların şehir ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye'yi 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 katı, 10 katı esere kavuşturabilme başarısını gösterebilmelerinin gerisinde millete aşkla, sevdayla hizmet etmeleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görebilir. CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafına topladığı, kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. CHP, terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclisteki uzantısı da, malum. Bunlarla el ele, kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Şimdi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi, duman ettik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar, bu yola devam edeceğiz. Bu uğurda bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar, en kritik yerleri PKK'sından, FETÖ'süne kadar terör örgütleri ile irtibatlı kişilere altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp, onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Hatırlarsanız, bunlar seçimden önce kimseyle oynamayacakları üzerine namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Bay Kemal sen bu sözü verdin. Nerede namus, nerede şeref? Seçimden sonra ipleri ellerine alınca yaptıkları ilk iş ise liyakatine, gayretine, emeğine bakmaksızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koymak oldu. Ülkelerini her fırsatta bunlar yabancılara şikayet etmediler mi? Siyasi ikballerini de yabancılardan alacakları desteğe bağlamadılar mı? Allah göstermesin, yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar ve bunlar Batı'dan talimat alacaklar. Çünkü bunların ülkeye ve şehirlere hizmet etmek gibi bir dertleri yok, çünkü bunların sadece sözleri değil, hayatları da yalan. İşte bir tanesi vardı ya, bir kadın televizyonda çıkıyordu, ne diyordu? 'Büyük yalan söyleyeceksin, en büyük yalanı söyleyeceksin.' Bunları dediler mi. Sonra ne oldu? Yargı aldı, tutukladı ve şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar? CHP'ye, Bay Kemal'e çalışıyordu. Bay Kemal de yalanı zaten bunlardan öğrendi. Çok iyi yalan söyler. Büyük yalan söyler ve bunlarla da bir şeyler yapmaya çalışır.

Şimdi geçen akşam çıkmış, benim televizyon programı var saat 22.00'de. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan... İhale yapmışız, bu ihalede de '5'li çete' diyor müteahhit firmalara ve bu firmalara bizim burayı üç kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi... Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanım Adil Bey'e dedim ki 'Yarın akşam çık, buna şöyle bir dersini ver'. Adil Bey ertesi akşam televizyonda buna güzel bir ders verdi çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun ki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil Bey işini biliyordu. Ama Bay Kemal'in işini bilmek diye bir durumu yoktu, cambaz. Yalan, hayatı yalan. Ben de diyorum ki artık benim hemşerilerim, benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek. Türkiye için yazılan senaryolarda, kendilerine verilen rolü oynamak ve bunun karşılığında elde ettikleri imkanları tepe tepe kullanmak dışında bir dertleri, bir davaları, bir hedefleri de yok. Eğer böyle olmasaydı ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını sonuçta rezil, kepaze olacaklarını bile bile kameralar önünde sallamazlardı ama bunlar sallıyor. Eğer böyle olmasaydı, yalan olduğu defalarca ifade edilmiş, ispatlanmış iftiraları sürekli tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davaların hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Eğer böyle olmasaydı, her fırsatta yüzlerine karşı en ağır hakaretleri edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. Türkiye siyasetinde şu anda CHP Genel Başkanı'nın ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız."

Ülkeyi her alanda geliştirdiklerini, büyüttüklerini ve ileriye taşıdıklarını belirten Erdoğan, "sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemediklerini" söyledi.

Erdoğan, 20 yıla yaklaşan hükümetleri döneminde hep kendileri ile yarıştıklarını, millete verdikleri her sözü yerine getirdikten sonra çıtayı kendi elleri ile yukarıya taşıdıklarını, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide ve her alanda bunu yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim altyapısını, sınıflarıyla öğretmenleriyle ücretsiz ders kitaplarıyla okul kütüphaneleriyle bugünkü seviyesine getirdiklerini belirterek, muhalefetin tek parti faşizmi ve vesayet zihniyetiyle ellerinden gelse yeniden mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere okulların çoğunun kapısına kilit vuracağını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık altyapısını, şehir hastaneleriyle personeliyle ambulansıyla aşısıyla ilacıyla gelişmiş ülkelerin bile önüne geçirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onlar çok daha ileri projeler teklif etmeliydi. Ama bakıyorsunuz daha bizim inşa ettiğimiz şehir hastanelerinin yolunu bile yapmaktan acizler. Mesela biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla metrolarla oto yollarla hızlı tren hatlarıyla hava limanlarıyla donattık. Onlar Şanlıurfa'ya gidiyor diyor ki 'Şanlıurfa Belediyesini önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz.' Ben de diyorum ki Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende, hadi ver bakalım Muğlalı çiftçimize elektriği bedava. Aydın Belediyesi sende, Aydınlı çiftçimize hadi ücretsiz olarak elektriği ver. Antalya sende, hadi ver bakalım ücretsiz. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Senin elini tutan mı var? Bir defa elektriğin kaynağı nerede, şartel nerede? Merkezi yönetimde, bizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı nerede? Bizde. Adam bunu dahi bilmiyor, bu denli cahil. Hayata geçirdiğimiz projelerin finansman modelini bile kavrayamadıkları için aradan geçen bunca yıla rağmen hala tamamlanan yatırımların hikmetini çözmekten acizler. Bize diyor ki 'Bu şehir hastanelerinin parasını nereden buluyorsunuz?' Ey zavallı, biz diyoruz ki yap-işlet-devretle bunları yaptık. Dolayısıyla biz bunları alternatif yatırım modelleri olarak yaptık ve şu anda hala yapmaya devam ediyoruz."

- "Sebebi belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar"

Erdoğan, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında yerli ve yenilenebilir kaynakların oranını sürekli yükselttiklerini belirterek, "Onlar ise çok daha verimli ve ekonomik yöntemleri gündeme getirmeliydi. 'Biz şunu şöyle yaparız' demeliydi. Ama bakıyorsunuz ya mevcut barajları ve tesisleri engellemenin ya da akıl, mantık işi olmayan birçok adımla hesaba, kitaba gelmeyen üfürüklerle milleti kandırmanın peşindeler." diye konuştu.

Türkiye'nin sanayisini üretim ve ihracat gücüyle dünyanın önde gelen alternatiflerinden biri haline getirdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar ise çok daha fazlasını hedeflemeliydi. Ama bakıyorsunuz, bırakın yapılanları takdir etmeyi ülkenin başarılarına kulp takmak, sebebi belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Allah epeyce bir zamandır ülkeyi ve milleti bunların eline bırakmadı. İnşallah bundan sonra da bırakmayacak. Biliyorsunuz biz 10 yıl önce milletimize 2023 hedeflerimizi açıkladık. Bugüne kadar da bu hedeflerin kılavuzluğunda ülkemize nice büyük eserleri, hizmetleri kazandırdık. Bununla kalmadık, bizden sonraki nesillere miras bırakmak üzere 2053 vizyonunu gündeme getirdik. Hatta yeşil kalkınma devrimi başta olmak üzere bu vizyonun ilk hedeflerini de oluşturmaya başladık."

Alandakilere, "Bugüne kadar siz CHP'den veya diğer muhalefet partilerinin herhangi birinden ülkenin gelişmesi, milletin refahının artması, gençlerimizin geleceğine güvenli bakabilmesi yönünde herhangi bir vizyon, hedef, proje duydunuz mu?" diye soran Erdoğan, "Hayır" yanıtı üzerine, şunları söyledi:

"Duyamazsınız, çünkü böyle bir dertleri yok. Çünkü onlara biçilen misyon bu değil. Tutturdular Z kuşağı, Y kuşağı. Biz de diyoruz ki Teknofest kuşağı. Bizim Sürmeneli uşaklar İHA'yı, SİHA'yı, Bayraktar'ı yaptı mı? Bir de bunu konuş. Bunu konuşmaz. Niye? Sürmeneli yaptı. Onlara biçilen misyon, Türkiye'nin 2023'ünü engellemeleri, 2053 vizyonunu unutturmalarıdır. Acı ama karşımızdaki gerçek budur. İşte bunun için hep birlikte 2023'e kadar çok çalışmalıyız."

- "Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez"

Alandaki vatandaşlara, "2023'e kadar çok çalışmaya var mıyız?" diyen Erdoğan, "Evet" karşılığı üzerine Rabia işareti yaparak, vatandaşlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

"Geçmişte ülkemizin defalarca düşürüldüğü tuzakların bir yenisini ayağımıza dolaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini, siyaseti yalandan, stratejisi iftiradan, taktiği çarpıtmadan ibaret olanların millete hayrının olmadığını dile getirdi.

"Şeref sözü vermeye, çocuğa ciklet sözü vermek kadar değer atfetmeyenlerin hiçbir sözüne güven olmaz." ifadelerini kullanan Erdoğan, bulunduğu yere kumpasla gelenlerden siyaseti de yönetimi de onurla yürütmesini beklemenin beyhude bir çaba olduğunu söyledi.

O kişilerin çocuklarının yüzüne bakabilmek için kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, 2023'ün bu bakımdan Türkiye için temizlenme, arınma, yenilenme vesilesi olacağını vurguladı.

Açılışı yapılan eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisine seslenen bir çocuğu kürsüye çağırdı. Erdoğan'ın mikrofonu verdiği çocuk, alandakilerden oylarını Erdoğan'a vermelerini istedi.

- Notlar

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Çiğdem Karaaslan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.