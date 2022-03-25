Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenindeki konuşmasına, meydanı dolduran vatandaşlar ve Tokatlıları selamlayarak başladı, 3 yıldır gelemediği Tokat'ı özlediğini söyledi.

Tokat'ın da kendisini özlediğini gördüğünü ifade eden Erdoğan, cadde boyunca Tokatlıların kendisini büyük bir coşkuyla karşıladığını söyledi.

Erdoğan, "Bugün hem sizlerle hasret gidermek hem de yeni havalimanımız başta olmak üzere tamamlanan eserlerin ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Cumhuriyet Meydanı'ndan Tokat'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki, hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

"Kıymet mi biçilir cevher taşına / Kamilce bir sarraf karışmayınca / Kimse üstad olmaz kendi başına / Bulup erbabına danışmayınca" dizelerini okuyan Erdoğan, bugün, hem şehre kazandırdıkları eser ve hizmetleri vatandaşların takdirine sunmaya hem de kalpten kalbe yolun işaret ettiği yeni hedefleri, yeni istikametleri görmeye geldiğini belirtti.

Erdoğan, "Rabbim, birliğimizi, beraberliğimiz, uhuvvetimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne, fesat, haset sahibini sokmasın diyorum." ifadesini kullandı.

"13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat’ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhsin kardeşimin, dava ve siyaset yolculuğunun her adımı, kendisinin, 'Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz' sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

Gösterilen coşku ve ihtişama işaret eden Erdoğan, bu durumun, Tokat'ın bir, beraber ve kardeş olduğunu da gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat, sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası, İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat, aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi. Gençler, işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Niye söylüyorum? Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalamayacaklar."

- "Brüksel'de mesajlarımızı verdik"

Dün Brüksel'de Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Erdoğan, "Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık, şimdi bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak adım, 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmemizi sağlıyor. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri, bu şehirdedir. Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir."

Tokat'ın bugün eğitimdeki öncü rolünü de sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanımızdan Milli Savunma ve İstanbul Üniversitesi rektörlerimize, bir önceki YÖK Başkanımıza kadar ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokatlıdır. Burası, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkartmış bir şehirdir. Tokat, sıradan bir şehir değil, onun için benim her Tokatlı kardeşim Tokat'ın kadrini, kıymetini bilmelidir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Bunun için Tokat'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'a bugün elleri boş gelmediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimiyle siftahını yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 200 milyon lira. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Teknik donanımlarıyla inşallah şehrimizin çok uzun yıllar boyunca havayolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır. Eski havalimanıyla mukayese edilemeyecek modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat’ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Şehrimize kazandırdığımız tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değildir. Havalimanımız ve kavşağıyla beraber Tokat Çevre Yolu Köprüsü ve heyelan ıslahının, Reşadiye-Aybastı yolunun, Tokat-Sivas yolu ikmalinin, Erbaa-Reşadiye yolu heyelan ıslahının, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz."

Eğitimde kentteki çeşitli ilçelerde anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, "Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksekokul binalarıyla güneş enerjisi santralini de resmen bugün hizmete sunuyoruz. Sağlıkta 150 yataklı Erbaa ve 150 yataklı Turhal ve 10 yataklı Artova ve 10 yataklı Pazar devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz." diye konuştu.

İl merkezi ve ilçelerindeki spor tesislerinin, Batmantaş Barajı'nın çok sayıda, yol, sulama, gölet, atık su, kanalizasyon, ağaçlandırma, tarımsal kalkınma projesinin resmi açılışlarını da gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "18 Mart Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı, o gün şifa bulduk, daha henüz tam atlatamadık. Ama yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım, çünkü sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa, inanıyorum ki dualarınızın himmetiyle bizleri çok daha ilerilere taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çeşitli kurumlara ait hizmet binaları, restorasyon çalışmaları, sanayi sitelerine yapılan tesisler ile Tokat Belediyesinin hayata geçirdiği yol, meydan düzenlemesi, katı atık tesisi, park, hizmet aracı ve tesisi projelerinin resmi açılışlarını da yapacaklarını aktardı.

Tüm bu eser ve hizmetlerin Tokat'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eserlerin kente kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

- "2 bin 500 kişilik bir spor salonunu da kazandıracağız"

Son 20 yılda Tokat'a kazandırılan yatırımları ise saatlerce anlatsa bitiremeyeceğini vurgulayan Erdoğan, yatırım tutarı 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları, şöyle hatırlattı:

"Eğitimde, Tokat'a 2 bin 121 adet yeni derslik inşa ettik, üniversitemizi büyüttük. Gençlik ve sporda, 8 bin 61 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Birçok farklı branşta toplam 62 spor tesisi kazandırdık. Tokat'a 4 tane yarı olimpik yüzme havuzu yaptık, 6 adet yarı olimpik havuzun inşaatı da devam ediyor. Güreşte, tarih boyunca pek çok büyük şampiyonlar çıkarttı burası, olimpiyat şampiyonları çıkarttı. Biz Allah rahmet etsin bir Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Tokat'ta hizmete açtığımız 5 yeni güreş antrenman salonuyla yeni şampiyonlar yetişmesine katkıda bulunduk."

Tokat'a değer katacağına inandığı bir kültür merkezi ile 2 bin 500 kişilik bir spor salonunu da şehre kazandıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi Tokatlı vatandaşlarıma toplam yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta, 17 adedi hastaneden oluşan toplam 46 adet sağlık tesisi inşa ettik." dedi.

- "Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz"

Erdoğan, ulaştırmada, 16 kilometreden devraldıkları bölünmüş yolu, 278 kilometre ilave yaparak 294 kilometreye ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Biz buyuz. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Unutmayın Ziya Paşa ne diyor, 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.' Farkımız bu. Onun için şurada ne kaldı, 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" diye konuştu.

Haziran 2023'te karşısındaki bu kalabalığın yeni bir destan yazacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, Çevre ve şehircilikte, Tokat'ta TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptıklarını, inşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlayacaklarını vurguladı.

Erbaa Çamlığı'nda hizmete açtıkları millet bahçesi ile kente toplam 6 millet bahçesi kazandırdıklarını da aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarım ve ormanda, 9 baraj ve 1 göleti bitirdik, 3 baraj daha inşa ediyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız tesislerle 104 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yüzde 90 bitme seviyesine gelen Turhal Barajı 44 bin dekar araziyi sulayacak. Yapımı devam eden 5 adet sulama tesisi ile toplamda 202 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Taşkın korumada 159 tesisi yaptık, 6 adet tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Tokatlı çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik."

Erdoğan, akşam çiftçilerle "Cumhur İttifakı Çiftçi Buluşması"nda bir araya geleceklerini ve dertleşeceklerini de söyledi.

Sanayide, kente 39 firmanın faaliyet gösterdiği, inovasyon ürettiği "teknopark" kurduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Enerjide, Tokat, Turhal, Erbaa, Niksar, Zile, Reşadiye, Pazar, Başçiftlik ve Almus'a doğal gaz arzı sağladık. Bitmedi, seneye Şenyurt'a, bir sonraki yıl Yeşilyurt, Sulusaray, Artova'ya da doğal gaz arzını sağlıyoruz. Benim hanım kardeşlerim artık odun, kömür taşımasın. Butona bassın, doğal gazı ile hem yemeğini yapsın hem banyoda suyunu ısıtsın vesaire. Artık dünyada modern toplumlar neyi yaşıyorsa, artık benim toplumum da bunu yaşayacak. Benim toplumum buna layık ve biz bunu başardık. Daha iyi olacak, olur değil mi? İnşallah 2023'te vereceğiniz destekle Tokat'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz."