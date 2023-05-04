Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında artışlar yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanında düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Giresun bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her engeli aşarız. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Eşimizi dostunuzu da sandığı götürmeliyiz. Bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz teröristler yeniden ülkemize musallat olurlar." diye konuştu.

"Kürt kardeşlerimi çok aldatmışlar"

Erdoğan, "Ne diyor bay bay Kemal, Selo'yu çıkaracağız diyor. İşte bakın Kandil'den selam geliyor ona ne diyorlar desteğimiz seninle diyorlar. Bunlar kitapsız bunların dini yok. Benim Kürt kardeşlerim bunların önünü açar mı. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar hala da aldatıyorlar. Şimdi Van'a gideceğim orada da anlatacağım. 14 Mayıs'ta bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nın Atatürk Havalimanı açıklaması

"Teknofest'i hazmedebildiler mi? Aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette ülkede her şey güllük gülistanlık değil. 20 yıl öncesini hatırlıyorum şu sahil yolu var mıydı? Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez ama eksikleri de İnşallah yine biz aşarız. Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız." diye konuştu.

Giresun'un Pontus çetelerine vatan topraklarını dar ettiğinin altını çizen Erdoğan, "İnanıyorum ki Giresun bugün de Kandil’in şakşakçılarına, FETÖ’nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Ben biliyorum, evelallah sizler ne soğana ne patatese, liderinizi kurban etmezsiniz. Giresun, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'dan enflasyon mesajı

"Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek." diyerek enflasyonun düşmeye başladığını dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapacağımız artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız. Bu ülkenin eğitimden sağlığa her alanda hizmet standardını biz çıkarmadık mı? Nice kuşakların özlemle beklediği hak ve özgürlükleri biz getirmedik mi? Ayasofya'yı biz açmadık mı?" dedi.

"Bu zihniyet Kandil'de karşımıza PKK olarak çıkıyor"

Erdoğan, "CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Bizim davamız ülkemizin kazanımlarını daha ileriye taşıma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır." ifadelerinde bulundu.

"Bana diyorlar ki bay bay Kemal ile neden bu kadar uğraşıyorsun. Yahu hep yalan söylüyor nasıl uğraşmayayım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle. Bu zihniyet Kandil'de PKK olarak karşımıza çıkan zihniyettir.

Gençlerimizi değersizleştirmek isteyen kirli oyunların koç başları bunlar. Biz LGBT'ci değiliz. CHP, İYİ Parti LGBT'ci. O masada oturanlardan bir laf duydunuz mu? Bize Allah yeter, bize milletimizin sevgisi desteği yeter." diyerek sözlerini noktaladı.