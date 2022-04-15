Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partinin utanç lekesini ortadan kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım ve onarımla 1914 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir.

Tek parti dönemi eleştirisi

"Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemiştir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır. Şu Sur İçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde. Yaklaşık 4,5 asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan Ayasofya Fatih Medresesi bugünden sonra da hizmet vermeye devam edecektir."

"Yarının alimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi kısa sürede hizmete geçiren bakanlığımızı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca medresemizle birlikte geleneksel sanatlar sergisinin açılışını da gerçekleştiriyoruz."

"Köklerimizle bağlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz"

"Son 20 yıldır attığımız her adımda köklerimizle bağlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Hayat pınarlarımızla irtibatımızı ne kadar muhkem tutarsak hedeflerimize o derece hızlı varabiliriz. Özellikle Batı kültürünün dünyayı istila ettiği günlerde varlığımızı sürdürmenin başka yolu yoktur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesinin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim Ayasofya ile birlikte hiçbir camimizin minaresinden ezanı eksik etmesin diyorum."