Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek millet, iki devlet temelinde ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Azerbaycan’la işbirliğimizin merhum Haydar Aliyev’in işaret ettiği tek millet, iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı.

Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi ile enerji işbirliğimize yeni boyut kattığımızı belirtmek isteriz. AKPM toplantılarına Azerbaycan heyetinin katılımının engellenmesi konusunda kararı geçersiz kılana kadar Azerbaycan'a desteğimizi, girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Görüşmelerimiz sırasında Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de ele aldık. Bu süreçte Azerbaycan ile omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ’da işgalin sonra ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir.

Ermenistan'ın da uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da sürece katkı sunmaya davet ediyoruz. Yaralanan Azerbaycan ordusu kardeşlerime de acil şifalar diliyorum."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı üyesinin gücüne güç katacak.

Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır."