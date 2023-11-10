Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraf değil hakem konumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bugünlerde ülkemizin büyümesi için çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Anadolu topraklarındaki son devletimizin ilk asrını geride bıraktık. İstiklal bayağı 1923'ten beri dalgalanıyor. Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya devam ediyoruz. Türkiye demokrasi ve kalkınma yolculuğuna devam ediyor.

"TÜM DİKKATİMİZİ GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA SEFERBER ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

21 yılda asırlara bedel kalkınma hamlesini gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye dün 'gardırop Atatürkçüleri', bugün de 'sosyal medya Atatürkçüleri' olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir. Türkiye bu zihniyete rağmen önüne çıkan engelleri aşarak yoluna devam ediyor. Tüm dikkatimizi büyük ve güçlü Türkiye yolunda seferber etmeye devam ediyoruz. "

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Dünyada yer alan krizlerin gerisinde sömürge yapıların güçleri var. Bütün dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu yaşanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde İsrail Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını sürdürüyor. Doğmamış bebeklerden çocuklara, kadınlara ve erkeklere kadar giden canların hesabı elbette sorulacak. Nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar. Bunlar önce insanlık suçu olarak sonra tarih önünde yargılanacaklar. Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz.

Pek çok sınamayı hep beraber verdik. İstikbalimizi ve istiklalimizi hedef alan kirlik ittifakların maskelerini teker teker düşürdük. Geldiğimiz noktada kat ettiğimiz mesafe çok önemlidir. Tüm terör örgütlerini ülke içinde faaliyet yürütemez hale getirdik. Her an enselerindeyiz. Suç örgütleriyle ve çetelerle mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz.

"AB, TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇOK ÇALACAK"

AB içine düştüğü stratejik körlükten kurtulma umudunu giderek yitirmektedir. Umudunu giderek yitiren AB Türkiye'nin kapısını çok çalacak.

Türkiye milli mücadele dönemi hariç milletin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasaya hiç sahip olamadı. Yapılan onca değişikliğe rağmen güçler ayrılığı sorununun sürekli önümüze çıkıyor oluşu haklılığımızın ifadesidir.

"TARAF DEĞİL HAKEMİZ"

Her kurum gibi yargı kurumların da kararları tartışılabilir. AYM'den Yargıtay'a ve Danıştay'a kadar katılmadığımız kararlar olmuştur. Türkiye'de hiçbir kurum eleştirilemez değildir ama bu defa farklı bir sorunla karşı karşıyayız. Anayasa bize devlet organlarının düzenli bir şekilde çalışmasını temin etmektedir. Biz bu tartışmasa taraf değil hakem konumundayız. Tartışmanın çözüm yeri Anayasa'dır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan tartışma yeni anayasa yapılması gerçeğini bir kez daha teyit etti.

"MESELEYE BİR HAL YOLU MUHAKKAK BULACAĞIZ"

Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız. Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem yetkinliği herkesçe kabul edilen hukukçularımızla görüşerek, meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız.