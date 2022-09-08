Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı konusunda Putin'i haklı buldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bunu çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hırvatistan'ın ilk jeotermal santrali, demiryolu projesi Türk firmalarınca üstlenildi. Bugün TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Avrupa'ya ve dünyaya beraber güçlü bir mesaj vermiş olacağız.

Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var

Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız.

Avrupa'daki gaz sıkıntısı

Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı olarak şunu gördüm, buraya gelen iş adamlarının çoğu Türkler oldu. Büyük şirketlerin sahipleri Türkiye'den geldi. Hem iktisadi hem de komşuluk ilişkilerine baktığımızda bunlar çok önemlidir.

Biz bu konuları daha sık görüşmeliyiz. Daha çok diyalog lazım. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum

3 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında, Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü'nün imzacıları Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Hırvatistan Devlet Arşivi Başkanı Dinko Cutura oldu.

İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.