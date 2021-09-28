Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın yarın Karadeniz kıyısındaki Soçi'de yapılacak zirvede buluşacak. İki lider uzun zaman sonra ilk kez biraraya gelecek.

Diplomatik telefon trafiği sürse de, iki liderin son yüz yüze görüşmesi yaklaşık 1,5 yıl önce, 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da yapılmıştı. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)'de en son 2019 yılında toplanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler ele alınacak.

Ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de değerlendirilecek.