Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim maratonuna Zonguldak'ta başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cuımhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum."

"Miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız şehrimize çok yakışmış."

"Zonguldak ile aramızdaki sevda büyümüş, siz bize böyle sahip çıktığınız sürece kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz."

Doğal gaz indirimi nisana kadar devam edecek

"Şehrimize en son 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğal gazını devreye almanın gururunu yaşamıştık."

"Doğalgazda geçen yıl başlattığımız indirim uygulamasını bu nisan ayına kadar uzatıyoruz."

"35 bin varili geçti"

"Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti."

"2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz."

İlk miting Zonguldak'ta

"Zonguldak'ın bizim gönül dünyamızda müstesna bir yeri var. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren yürekli, mert ve çalışkan insanlarını Allah için seviyoruz. 31 Mart öncesi seçim maratonunu Zonguldak'tan başlatıyoruz. Zonguldak'ta Bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ ile devam edeceğiz."

"Kirli planlara geçit vermedik"

"14 Mayıs'ta sadece karşımızdaki adayla mücadele etmedik. Kandil'den Pensilvanya'ya şer odaklarıyla da mücadele ettik. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin desteğiyle bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına güçlü şekilde sahip çıktı."

"Madencilerimiz 6 Şubat depremlerinde seferber oldu"

"Zonguldak milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular."

"Son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Her depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik, deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Depremlerde, sellerde tabii afetlerde, maden kazalarında hayatlarını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum."