Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da Turgut Özal Parkı’nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir.

CAN KAYBI ARTIYOR

Şu ana kadar 21 bin 848 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 104 insanımız yaralandı. Şehirlerimizin bir kısmında arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, bir kısmında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların sonlandığı yerlerdeki ekipleri yıkımın ağır olduğu yerlere aktarıyoruz.

Aksaklıkları tespit edip, gereken talimatları verdik. Buradaki çalışmaları bitirerek enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız.

Bu deprem 13,5 milyon insanımızın yaşadığı alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böyle bir deprem eşine az rastlanır bir felakettir. Bu felaketin derin izlerini tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden bile katbekat fazla olduğu ortadadır.

Bu süreçte afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartları sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Hiçbir engelin bizi vatandaşımızın yardımına koşmasına engel olmadı. Elbette bazı alanlarda eksiklikler yaşanmıştır. Ama devletimizin verdiği samimi mücadeleyi kimse inkar edemez.

Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın metanetini görünce ne kadar büyük bir milletin evladı olduğunu iyi anlıyoruz. Bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Şanlıurfa'mızda perşembe günü arama kurtarma çalışmalarını tamamladık. Enkaz kaldırma çalışmalarını da tamamlayarak yeniden inşa ve ihya çalışmalarına başlayacağız.

Ev sahibi ve kiracıların tamamını kapsayacak şekilde kira destek programı oluşturduk. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve taşınmaları için hane başı 15'er bin lira ödeme yapacağız. En zor gününde inanımızı aç, açıkta bırakmamak adına gereken neyse yapıyoruz.

Bazı şehirlerimizi yeni baştan inşa edecek, bazılarının ihyasının yolunu arayacağız. Bu süreci kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Ben sizlerden 1 yıl süre istiyorum. 1 yılında inşaatını yapacağız, ihyasını gerçekleştireceğiz. OHAL, afet bölgesi ve mücbir sebep uygulamasıyla bölgenin ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak mekanizmaları kurduk."